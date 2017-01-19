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Как проверяют медсестер?

Несмотря на все меры предосторожности, медицинские работники, которые каждый день соприкасаются с вирусом, все равно находятся в группе риска. Поэтому каждый день измеряем температуру и раз в 10 дней сами сдаем тест. В любом случае, для клиента мы не представляем угрозы.