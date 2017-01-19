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Где сдать тест Кто может сдать Анализ на дому Бесконтактный анализ В Лабквест безопасно Как будет выполняться Тест системы В Лабквест безопасно

Сдайте тест на коронавирус в Москве и области

Готовность результатов в течение суток!*
Получите результаты на электронную почту или в личном кабинете.

*- не считая дня взятия биоматериала
*- в случае положительного результата теста, Ваши данные направляются для верификации в Роспотребнадзор, что может привести к задержке выдачи результата анализа.

Где сдать тест на коронавирус

Крылатское Изменить
Covid-19
COVID-19: ПЦР
В мед. офисе
На дому
Самозабор
Взятие биоматериала + 395
Выезд на дом + 2000
Выезд на дом + 1000
2 500
3 000
-17%
2 500
3 000
-17%
2 500
3 000
-17%
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Антитела IgA
Антитела класса IgA к коронавирусу COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgA), полуколичественное определение, метод иммуноферментного анализа
В мед. офисе
На дому
Взятие биоматериала + 250
Выезд на дом + 2000
1 500
2 000
-25%
1 500
2 000
-25%
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Антитела IgG
Антитела класса IgG к коронавирусу COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgG), полуколичественное определение, метод иммуноферментного анализа
В мед. офисе
На дому
Взятие биоматериала + 250
Выезд на дом + 2000
1 500
2 000
-25%
1 500
2 000
-25%
Выбрать мед. офис Заказать на дому
Антитела IgA + IgG
Антитела класса IgA/IgG к коронавирусу COVID-19 (Anti-SARS-CoV-2 IgA/IgG), полуколичественное комплексное определение, метод иммуноферментного анализа
В мед. офисе
На дому
Взятие биоматериала + 250
Выезд на дом + 2000
2 650
3 750
-29%
2 650
3 750
-29%
Выбрать мед. офис Заказать на дому
Комплекс Covid-19
COVID-19: ПЦР+IgG+IgA
Забор биоматериала – 395 рублей для ПЦР, 250 – для антител методом ИФА (оплачивается отдельно)
В мед. офисе
На дому
Взятие биоматериала + 395+250
Выезд на дом + 2000
Выезд на дом + 1000
5 000
6 300
-21%
5 000
6 300
-21%
Выбрать мед. офис Заказать на дому
Тесты для организаций
Сдать "Комплекс ПЦР + Антитела lgA + lgG"

Кто может сдать анализ на коронавирус

Важно! Если вы имеете симптомы заболевания, обращайтесь в государственную клинику по месту проживания!
Кто может сдать анализ на коронавирус
  • Вы можете сдать анализ на коронавирус в случае, если у вас нет симптомов заболевания: высокой или повышенной температуры, сухого кашля, одышки.
  • Если вы не посещали страны, указанные в приказе №21-УМ от 16.03.2020. п4.2. /или находились в режиме изоляции на дому в течение 14 дней.

Анализы на дому на Covid-19

В период эпидемии не подвергайте себя и окружающих дополнительному риску -
сдайте анализы на дому!
Выбрать мед. офис

Безопасно ли сдавать тест на дому?

Для пациента это абсолютно безопасно. Контакт с внешней средой полностью исключен, все расходные материалы у нас одноразовые, включая весь верхний защитный костюм, который утилизируется после каждого пациента
  • Все медсестры ЛабКвест, которые работают с коронавирусом, используют специальный многослойный защитный костюм.
  • Кроме самого костюма, мы в обязательном порядке носим очки и респиратор для защиты слизистых.
  • На ногах – бахилы, перед входом в квартиру поверх них надеваются вторые, высокие, до колен.
  • Такая же система защиты рук: мы заходим в квартиру уже в перчатках, которые перед взятием биоматериала обрабатываются мощным антисептиком, а сверху надевается вторая стерильная пара. Таким образом, и пациент, и медсестра избегают вероятности контакта.

Бесконтактный анализ на коронавирус

Сдайте бесконтактный анализ на коронавирусную инфекцию (COVID-19), чтобы обезопасить себя и близких

1
1.
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте
3
2.
Доставка набора
В назначенное время отрудник привезет набор для теста и документы, которые передаст бесконтактно
4
3.
Взятие мазка
Вы самостоятельно осуществляете взятие мазка из ротоглоглотки, упакуете биомтериал и подпишите документы
5
4.
Лаборатория
Сотрудник будет ждать на безопасном расстоянии. Он бесконтактно заберет готовые образцы и документы, чтобы доставить их в лабораторию
6
5.
Результат
Результат исследования придет на e-mail в течение одного дня с момента поступления биоматериала в лабораторию
Инструкция для пациента:
скачать

Где сделать анализ на коронавирус

Выберите лабораторию, ближайшую к вашему месту жительства, чтобы быстрее сдать тест

В ЛабКвест безопасно и быстро

1
Как берется биоматериал?
Взятие биоматериала происходит из зева. Важно правильно взять биоматериал, для корректного результата его должно быть достаточное количество. Для этого нужна опытная медсестра, она гарантирует, что в пробирку попадет достаточное количество биоматериала.
Материал маркируется, оборачивается стерильной марлевой салфеткой, упаковывается в зип-пакет, потом в баночку, баночку – снова в зип-пакет.
2
Что с анализом происходит потом?
Промаркированный и упакованный биоматериал отправляется с сотрудником в сумке-холодильнике. Уже днем он окажется в лаборатории, а на следующей день пациент узнает свой результат.
3
Как проверяют медсестер?
Несмотря на все меры предосторожности, медицинские работники, которые каждый день соприкасаются с вирусом, все равно находятся в группе риска. Поэтому каждый день измеряем температуру и раз в 10 дней сами сдаем тест. В любом случае, для клиента мы не представляем угрозы.

Как будет выполняться анализ на COVID-19

Для теста на коронавирус производится соскоб эпителиальных клеток ротоглотки. Аналитическая чувствительность теста: 1,0х10˄3 копий РНК в миллилитре пробы (копий·мл˄-1). Тест позволяет определить заболевание на ранней стадии, до первых симптомов.
Тест на коронавирус

Тест-системы последнего поколения

В данный момент для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 (Covid-19) лаборатория LabQuest использует наборы реагентов, зарегистрированные на территории Российской Федерации:
Метод классической ОТ-ПЦР
(ПЦР с обратной транскрипцией и гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме real-time):
  • Тест-системы АмплиТест SARS-CoV-2 (ФГБУ "ЦСП" Минздрава России)
  • ПОЛИВИР SARS-CoV-2 (ООО НПФ «Литех» разработан совместно с ФМБА и НИЦЭМ им. Гамалеи)
  • SARS-CoV-2/SARS-CoV (ООО "ДНК-технология")
ПЦР с петлевой изотермальной амплификацией
  • Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин (АО “Генериум“)

Эффективность наших тест-систем

Для выявления заболевания в инкубационном периоде важна чувствительность используемой тест-системы. Мы используем тест-системы с чувствительностью 5*10^2 и 1*10^3, что позволяет определить РНК коронавируса в минимальной концентрации и при отсутствии симптомов. Системы с более низкой чувствительностью (1*10^5) позволяют определить возбудителя на стадии возникновения симптомов, а при меньших концентрациях могут давать ложноотрицательный результат.
Выбрать мед. офис

Используем самые современные тест системы для анализа на
Covid-19

В ЛабКвест безопасно и быстро

1
Как берется биоматериал?
Взятие биоматериала происходит из зева. Важно правильно взять биоматериал, для корректного результата его должно быть достаточное количество. Для этого нужна опытная медсестра, она гарантирует, что в пробирку попадет достаточное количество биоматериала.
Материал маркируется, оборачивается стерильной марлевой салфеткой, упаковывается в зип-пакет, потом в баночку, баночку – снова в зип-пакет.
2
Что с анализом происходит потом?
Промаркированный и упакованный биоматериал отправляется с сотрудником в сумке-холодильнике. Уже днем он окажется в лаборатории, а на следующей день пациент узнает свой результат.
3
Как проверяют медсестер?
Несмотря на все меры предосторожности, медицинские работники, которые каждый день соприкасаются с вирусом, все равно находятся в группе риска. Поэтому каждый день измеряем температуру и раз в 10 дней сами сдаем тест. В любом случае, для клиента мы не представляем угрозы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
>

АО "ЛабКвест"

Центральный офис - 121059, Москва,
Бережковская набережная, д. 20, стр. 13

8 (800) 700-09-99
8 (495) 207-77-47

Центральный офис - 121059, Москва,
Бережковская набережная, д. 20, стр. 13

Бережковская набережная, д. 20, стр. 13

Бизнес-запрос info@labquest.ru

Медиа-запрос pr@labquest.ru

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Доставка материала для самостоятельного забора производится с 9:00 до 18:00, в выходные дни с 9:00 до 16:00
Курьер свяжется с вами за час до прибытия.
В работу принимаются только оплаченные заказы.


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Доставка материала для самостоятельного забора производится с 9:00 до 18:00, в выходные дни с 9:00 до 16:00
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В работу принимаются только оплаченные заказы.


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Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), полуколичественное определение антител класса IgM 720 Р Добавить в корзину
Anti-Borrelia IgG (количественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii и рекомбинантном 800 Р Добавить в корзину
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Anti-Borrelia IgM (количественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu stricto, B.afzelii и B.garinii) 800 Р Добавить в корзину
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