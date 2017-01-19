Где сдать тест на коронавирус
Забор биоматериала – 395 рублей для ПЦР, 250 – для антител методом ИФА (оплачивается отдельно)
Кто может сдать анализ на коронавирус
- Вы можете сдать анализ на коронавирус в случае, если у вас нет симптомов заболевания: высокой или повышенной температуры, сухого кашля, одышки.
- Если вы не посещали страны, указанные в приказе №21-УМ от 16.03.2020. п4.2. /или находились в режиме изоляции на дому в течение 14 дней.
Анализы на дому на Covid-19
сдайте анализы на дому!
Безопасно ли сдавать тест на дому?
- Все медсестры ЛабКвест, которые работают с коронавирусом, используют специальный многослойный защитный костюм.
- Кроме самого костюма, мы в обязательном порядке носим очки и респиратор для защиты слизистых.
- На ногах – бахилы, перед входом в квартиру поверх них надеваются вторые, высокие, до колен.
- Такая же система защиты рук: мы заходим в квартиру уже в перчатках, которые перед взятием биоматериала обрабатываются мощным антисептиком, а сверху надевается вторая стерильная пара. Таким образом, и пациент, и медсестра избегают вероятности контакта.
Бесконтактный анализ на коронавирус
Сдайте бесконтактный анализ на коронавирусную инфекцию (COVID-19), чтобы обезопасить себя и близких
Где сделать анализ на коронавирус
В ЛабКвест безопасно и быстро
Материал маркируется, оборачивается стерильной марлевой салфеткой, упаковывается в зип-пакет, потом в баночку, баночку – снова в зип-пакет.
Как будет выполняться анализ на COVID-19
Тест-системы последнего поколения
- Тест-системы АмплиТест SARS-CoV-2 (ФГБУ "ЦСП" Минздрава России)
- ПОЛИВИР SARS-CoV-2 (ООО НПФ «Литех» разработан совместно с ФМБА и НИЦЭМ им. Гамалеи)
- SARS-CoV-2/SARS-CoV (ООО "ДНК-технология")
- Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин (АО “Генериум“)
Эффективность наших тест-систем
В ЛабКвест безопасно и быстро
Материал маркируется, оборачивается стерильной марлевой салфеткой, упаковывается в зип-пакет, потом в баночку, баночку – снова в зип-пакет.