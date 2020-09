Бесконтактный анализ на коронавирус Сдайте бесконтактный анализ на коронавирусную инфекцию (COVID-19), чтобы обезопасить себя и близких

1. Заявка Вы оставляете заявку на сайте 2. Доставка набора В назначенное время отрудник привезет набор для теста и документы, которые передаст бесконтактно 3. Взятие мазка Вы самостоятельно осуществляете взятие мазка из ротоглоглотки, упакуете биомтериал и подпишите документы 4. Лаборатория Сотрудник будет ждать на безопасном расстоянии. Он бесконтактно заберет готовые образцы и документы, чтобы доставить их в лабораторию 5. Результат Результат исследования придет на e-mail в течение одного дня с момента поступления биоматериала в лабораторию